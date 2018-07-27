توجه جديد للسياحة في أوروبا

أظهرت مسوح أن السياح الصينيين يُقبلون بشكل متزايد على عروض السفر للسياحة في أوروبا في توجه جديد من نوعه.

أظهرت بيانات تتبعتها "فوروارد كيز" للاستشارات أن حجوزات رحلات السفر للسياحة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من أربعة في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بعد نتائج قوية في يونيو/ حزيران الذي تزامن مع عطلة صينية. وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / Joshua Roberts الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على استعداد للتضامن ضد الصين في الحرب التجارية

وقال فولفجانج جورج مدير معهد أبحاث السياحة الصينية الوافدة، وهو معهد استشاري مقره ألمانيا، "هذا العام سيشهد بالتأكيد وصول أكبر عدد من السياح القادمين من الصين على الإطلاق".

وتتحسن آفاق توافد السياح الصينيين إلى أوروبا هذا العام بفضل تحسن التذوق الثقافي وتفوقه على الرغبة في السفر للتسوق، فضلا عن المخاوف من برودة الاستقبال في الولايات المتحدة في ظل ولاية ترامب.

وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع بكين والهجرة غير الشرعية، فضلا عن حظر السفر الذي فرضه على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وأمر مثير للقلق على الرغم من أن حديثه الفظ غير موجه للزوار الصينيين.

وبينما ارتفعت الحجوزات الصينية للرحلات إلى أوروبا، انخفضت الحجوزات للولايات المتحدة بأكثر من تسعة بالمئة من بداية العام حتى 22 يوليو/ تموز مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لما أظهرته بيانات "فوروارد كيز".