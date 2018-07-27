محكمة روسية تصدر مذكرات اعتقال غيابية بحق سوريين قاموا بإسقاط طائرة "سو - 25"

أصدرت محكمة باسمان في موسكو، اليوم الجمعة، مذكرة غيابية بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين سوريين أسقطوا طائرة "سو-25" الهجومية التي كان يقودها رومان فيليبوف، فوق الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون.

موسكو — سبوتنيك . وقالت السكرتيرة الصحفية للمحكمة، يونونا تساريفا لوكالة "سبوتنيك": "وافقت المحكمة على الالتماس المقدم من الإدعاء، وأصدرت غيابيا، تدبيرا وقائيا في شكل احتجاز بحق كل من، سخيت طارق نورس، وسخيت عامر عزت ، وشريبة مراد جمعة".

وأوضحت تساريفا أنهم اتهموا غيابيا بالمشاركة في مجموعة مسلحة غير قانونية والتمثيل في جسد متوفى، وتم إعلانهم على قائمة المطلوبين الدوليين.

والجدير بالذكر أنه تم إسقاط الطائرة الروسية من طراز "سو-25" في محافظة إدلب السورية في 3 شباط/ فبراير.

وكان الطيار وهو نائب قائد سرب فوج الطيران الهجومي في الدائرة العسكرية الشرقية، الرائد رومان فيليبوف — قد تمكن من إخبار القيادة عن الهجوم الصاروخي أصاب طائرته، ثم هبط بمظلته، وواصل معركة غير متكافئة مع الإرهابيين بسلاحه الفردي، وعندما تمكن الإرهابيون من الاقتراب منه فجر نفسه بقنبلة يدوية.