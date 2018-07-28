زلزال شدته 5.6 درجة يقع بالقرب من جزيرة في نيوزيلندا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة وقع بالقرب من جزيرة راؤول في نيوزيلندا.

موسكو — سبوتنيك. وتم تسجيل الهزات في الساعة 09.28 بتوقيت غرينيتش، [12.28 بتوقيت موسكو]. وكان مركز الزلزال على بعد 90 كيلومترا جنوب شرق جزيرة راؤول، وعلى عمق 34.7 كيلومتر.

هذا ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو دمار حتى الآن.