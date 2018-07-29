وكالة: محادثات بين واشنطن وطالبان تسفر عن "نتائج إيجابية للغاية"

ونقلت "رويترز" أن اجتماعا عقد بين دبلوماسيين أمريكيين في الدوحة قبل أيام لبحث إمكانية وقف إطلاق النار انتهى "بإشارات إيجابية للغاية" وبقرار بعقد مزيد من الاجتماعات.
وبحسب مسؤول في طالبان، قال إنه كان عضوا في وفد من أربعة أعضاء، فإن الاجتماع الذي عقد في "أجواء ودية" بأحد فنادق الدوحة أسفر عن "إشارات إيجابية للغاية".
وقال "لا يمكن وصفها بمحادثات سلام.. هذه سلسلة اجتماعات من أجل بدء محادثات رسمية هادفة. اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى قريبا وحل الصراع الأفغاني من خلال الحوار".
وأضاف أن المحادثات عقدت بدون حضور مسؤولين عن الحكومة الأفغانية بناء على إصرار من طالبان.
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