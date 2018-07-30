طرطوس السورية تحتفل بيوم البحرية الروسي (فيديو + صور)

وأثارت الحسناوات الروسيات اللواتي قدمن مقتطفات من الحفل الغنائي إعجاب الحاضرين الذين تابعوا البروفة التحضيرية وصفقوا للأداء الراقي والحضور المميز والذي زادته الأزياء الشعبية رونقاً وجمالاً، فيما ردد عشرات الجنود والصحفيين الروس بعض الأغنيات إلى جانب الفرقة الموسيقية التي نوعت من الأنماط الموسيقية المستخدمة ورقصت على أنغام الفرح والنصر.
وتسهم العلاقة المتطورة والاستراتيجية بين سوريا وروسيا في إحياء كافة الأنماط الثقافية والتراثية بين البلدين حيث تشكل الموسيقى والفن إحدى تلك الأنماط وقد شهدت مؤخرا اهتمام ومتابعة متزايدة من قبل الشعبين.
- حسناوات روسيا يغنين النصر في يوم البحرية الروسي بقاعدة طرطوس© Sputnik . Morad Saeed
- أفراد الشرطة ألعسكرية الروسية في طرطوس© Sputnik . Morad Saeed
- حسناوات روسيا يغنين النصر في يوم البحرية الروسي بقاعدة طرطوس© Sputnik . Morad Saeed
- حسناوات روسيا يغنين النصر في يوم البحرية الروسي بقاعدة طرطوس© Sputnik . Morad Saeed
- أفراد الشرطة ألعسكرية الروسية في طرطوس© Sputnik . Morad Saeed
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