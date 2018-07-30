تركيا لأمريكا: لغة التهديد غير مقبولة

قال مجلس الأمن القومي التركي، في بيان له اليوم الإثنين، إن استخدام الولايات المتحدة لغة التهديد تجاه تركيا غير مقبول، ويفتقر للاحترام نظرا للروابط بين البلدين الحليفين.

© REUTERS / Murad Sezer أردوغان: تركيا لن تتراجع أمام العقوبات ولم تبرم صفقة بشأن القس الأمريكي برانسون

دخلت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في أزمة بشأن محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا منذ 21 شهرا، والذي تقرر نقله إلى منزله الأسبوع الماضي وإخضاعه للإقامة الجبرية، وفقا لـ"رويترز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام بلاده فرض عقوبات على تركيا، بسبب طول فترة احتجازها للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وأكد ترامب، في تغريدة على "تويتر"، "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها منذ وقت طويل (تشرين الأول/ أكتوبر الماضي) للقس أندرو برونسون، وهو رجل مسيحي عظيم ورجل عائلي وإنسان رائع. ويعاني كثيرا".

وكان الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان، قد صرح أن أنقرة لن تغير موقفها بشأن احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، رغم التهديد بفرض عقوبات أمريكية عليها.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح"، عن الزعيم التركي قوله: "في رأيي هذه حرب نفسية ولن نتراجع مع العقوبات، ونحن لم نساوم في قضية برانسون"، وأضاف أردوغان، أنه "ينبغي على الولايات المتحدة، ألا تنسى، أنها قد تفقد حليفا وثيقا".