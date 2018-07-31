سماع دوي انفجارين وأعيرة نارية في جلال آباد الأفغانية

ووقعت الانفجارات في منطقة قريبة من متاجر ومكاتب حكومية وتلاها صوت أعيرة نارية، حسب "رويترز".
وشهدت جلال آباد سلسلة من الانفجارات في الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
عاجل | سماع دوي انفجارات، تلاها طلقات نارية في #جلال_آباد شرق #أفغانستان pic.twitter.com/MdGnVjp4gd— سيف نيوز (@seifnews) July 31, 2018
ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير.
وأدى انفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق أثناء مرور حافلة لنقل المسافرين، في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى سقوط 48 مدنيا أفغانيا بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح في ولاية فراه غربي البلاد، حسبما أعلنت السلطات الرسمية هناك.
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