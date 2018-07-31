سماع دوي انفجارين وأعيرة نارية في جلال آباد الأفغانية

سمع دوي انفجارين على الأقل في مدينة جلال آباد، شرقي أفغانستان، اليوم الثلاثاء.

ووقعت الانفجارات في منطقة قريبة من متاجر ومكاتب حكومية وتلاها صوت أعيرة نارية، حسب "رويترز".

وشهدت جلال آباد سلسلة من الانفجارات في الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير.

وأدى انفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق أثناء مرور حافلة لنقل المسافرين، في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى سقوط 48 مدنيا أفغانيا بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح في ولاية فراه غربي البلاد، حسبما أعلنت السلطات الرسمية هناك.