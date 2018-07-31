ما حقيقة إصابة رئيس بيلاروسيا بجلطة دماغية

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، ظهر علنا بعد ورود تقارير تزعم إصابته بجلطة دماغية، حيث اجتمع مع رئيس لجنة مينسك التنفيذية، أناتولي إيساتشينكو.

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين يبحث مع لوكاشينكو ونزاربايف آفاق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي، مرفق بصور من الاجتماع: "التقى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، برئيس لجنة مينسك التنفيذية، أناتولي إيساتشينكو، في 31 تموز/ يوليو. وبحث معه خلال الاجتماع، مسار حملة الحصاد في المنطقة، وتطوير مجمع اللحوم والألبان، وبناء الطرق".

هذا وذكرت بوابة "ديبو. أو أي" الإلكترونية الأوكرانية، نقلا عن مصادر في الأوساط الصحفية البيلاروسية، ان الرئيس لوكاشينكو كان من المفترض أن يتوجه إلى مدينة غوميل في 26 تموز/ يوليو بزيارة عمل، لكنه أدخل المستشفى جراء إصابته بجلطة دماغية، وبالتالي، ووفقا للبوابة، لم يظهر بشكل علني منذ 28 تموز/ يوليو.

كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم الرئيس البيلاروسي، ناتاليا إيسمونت، لوكالة "سبوتنيك" أن بإمكانها التعليق على هذه المعلومات بكلمة واحد فقط "هراء".