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13:33 01 أغسطس/ أب 2018
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    الجيش البريطاني

    صحيفة: "قوات ملكية خاصة" تتحرك تحسبا من هجمات عسكرية محتملة

    © flickr.com / UK Ministry of Defence
    العالم
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    قالت صحيفة بريطانية إن فريقا من القوات الخاصة البريطانية توجه إلى ميناء دولة عربية، استعدادا لأي ضربات خلال الأيام المقبلة.

    ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن القوات البريطانية الخاصة أرسلت فريقا إلى مضيق باب المندب في البحر الأحمر لحماية شاحنات النفط البريطانية، عقب اعتداء صاروخي ناقلة نفط سعودي، وسط مخاوف لندن من أن تهدد أي سفينة شحن تالفة أو محتجزة في الممر المائي الضيق واردات المملكة المتحدة من الوقود عبر المضيق.

    طيران التحالف العربي يقصف اليمن
    © AP Photo / Saudi Press Agency
    التحالف العربي: "الحوثيون" استهدفوا ناقلة نفط سعودية وكادوا أن يتسببوا بكارثة بيئية

    وأضافت أن القوات الخاصة التي تدفقت إلى ميناء في جيبوتي على استعداد لحماية الشاحنات البريطانية المسجلة في المنطقة، موضحة أن نشر الفريق الذي يضم 20 من قوات النخبة في سلاح القوارب الخاصة جاء بعد أن هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة نفط سعودية جنوبي البحر الأحمر.

    وأفادت بأنه من المقرر أيضا أن تنتشر قوات من طراز "فرقاطة 23" في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، للانضمام إلى قوات أمريكية خاصة، مستعدة هي الأخرى لأي هجوم، مضيفة أن الهدف من مهمة التحالف الذي يضم 150 فردا هو وقف الهجمات الإرهابية في البحر الأحمر والمحيط الهندي التي تهدد السفن التجارية.

    وقالت الصحيفة إن فريق قوات التحالف الخاصة يمتلك القدرة على إطلاق طائرات دون طيار من قاعدة "كامب ليمونير" السرية في جيبوتي، كما يمكنه أيضا شن غارة ضد أي مهاجمين باستخدام طائرات هليكوبتر.

    وتستورد بريطانيا 90% من نفطها من الشرق الأوسط ولديها دوريات منتظمة لسفن حربية في المنطقة كجزء من مبادرة الناتو لحماية ومرافقة السفن التجارية العابرة عبر خليج عدن والبحر الأحمر في طريقهم إلى قناة السويس.

    أنصار الله
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    التحالف العربي يحبط هجوما لـ"أنصار الله" على ناقلة نفط سعودية

    وفي سياق متصل، نقلت مجلة "فورين بوليسي"، عن النقيب بيل أوروبان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن "الولايات المتحدة على علم بالهجوم الحوثي على ناقلة النفط السعودية عند مضيق باب المندب"، مؤكدا أن "القوات الأمريكية لا تزال يقظة ومستعدة للعمل مع شركائها للحفاظ على التدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة".

    وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن ليل الأربعاء 25 يوليو/تموز، أن بلاده "ستوقف بشكل مؤقت" كل شحنات الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد أن تعرضت ناقلتا نفط سعوديتان في وقت سابق للهجوم من جانب "أنصار الله" (الحوثيين).

    وتقود السعودية منذ ثلاث سنوات ونصف تحالفا عسكريا لدعم الشرعية في اليمن ضد "أنصار الله" التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

    انظر أيضا:

    وكالة: لهذا السبب أوقفت السعودية شحنات النفط عبر باب المندب
    التحالف العربي: إيران تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر
    إعلامي سعودي عن تعليق "النفط" من "باب المندب": حدث "المحظور" الذي لا يريده أحد
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار بريطانيا, أخبار السعودية, السيطرة على باب المندب, الجيش البريطاني, وزير الطاقة السعودي خالد الفالح, السعودية, بريطانيا
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