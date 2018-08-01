هل وجه خامنئي تحذيرا إلى سليماني بعد هجومه على ترامب

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، خبرا مختصرا حول ما قال إنه "شائعة تنبيه قائد الثورة الإسلامية للواء قاسم سليماني"، قائلة إنه "خبر عار عن الصحة تماما".

وذكرت الوكالة الإيرانية ، اليوم الأربعاء، أنه في أعقاب نشر بعض "العناصر المعادية للثورة خبرا مفبركا حول تنبيه قائد الثورة الإسلامية لقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني حول خطابه الأخير الموجه إلى الرئيس الأمريكي، أكد مصدر مطلع أن هذا الخبر مجانب للحقيقة وعار عن الصحة تماما".

وأضاف:

بالمناسبة فإن التصريحات المقتدرة للواء سليماني جاءت في الوقت المناسب وكانت مدروسة، وأظهرت اقتدار وانسجام نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، قائلا إن "حسابكم مع فيلق القدس، ونحن أقرب إليكم مما تتصورون".

وفي كلمة له ألقاها خلال ملتقى أقيم في مدينة همدان غربي إيران، قال سليماني مخاطبا ترامب: "إننا أقرب إليكم مما تتصورون. تذكّروا بأن حسابكم معي ومع فيلق القدس، وليس كل القوات المسلحة. أنتم تعرفون قدرات إيران في الحرب غير المتماثلة".

وأضاف: "أنت (ربما) تبدأ حربًا، لكننا سننهيها. إذهب واسأل أسلافك (حول هذا الموضوع). لذا توقفوا عن التهديد… نحن مستعدون للوقوف ضدكم"، حسب قوله.