دبلوماسي روسي: اتهامات مفوضية حقوق الإنسان الأممية لدمشق بتعزيز داعش جنوبي سوريا تشويه للحقائق

جنيف — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "تصريحات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشوه الوقائع بكل وقاحة، لا توجد أي اتفاقات مع داعش ولم تكن أصلا، لا يوجد أي نقل لداعش من اليرموك والتضامن والحجر الأسود، كما تقول المفوضية، نحو الجنوب ولم يحدث أصلا".

وتابع الدبلوماسي: "خلال هذه الفترة، تم القيام بحملة إنسانية لإجلاء النساء والأطفال من هذه المناطق إلى إدلب، المخصصة لنهاية شهر رمضان المبارك، والغرض منها هو منع وقوع ضحايا في منطقة عملية مكافحة الإرهاب ضد داعش".

وجاءت هذه التصريحات ردا على المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، الثلاثاء الماضي، والتي أعلنت أن المفوضية تنتقد عملية ترجيل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي السورية، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة العنف ضد المدنيين.