الجيش السوري يقضي على آخر بؤرة لـ"داعش" في حوض اليرموك بريف درعا

وسقطت آخر تجمعات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في درعا وتحديدا في قرية القصير بحوض اليرموك بأيدي وحدات من الجيش العربي السوري بعد القضاء على آخر مجموعات التي كانت منتشرة فيها.

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات الجيش اشتبكت مع آخر تجمعات إرهابيي التنظيم التكفيري في قرية القصير بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين على بلدة الشجرة وقرى عابدين ومعربة وكويا وبيت آره ومن ثم تابعت تقدمها وحصارها لما تبقى من فلولهم في القصير وصولا إلى القضاء على آخر بؤرة لهم وإعلانها محررة من الإرهاب.

وبينت "سانا" أن وحدات الاقتحام تلاحق ما تبقى من الإرهابيين التكفيريين الذين فروا إلى الوديان المجاورة وسط انهيار كامل في صفوفهم في الوقت الذي يعمل عناصر الهندسة على تمشيط القرية لتأمينها من مخلفات الإرهابيين.

وبعد تحرير قرية القصير اليوم يكون الجيش العربي السوري دحر التنظيمات الإرهابية من محافظة درعا بينما تعمل الجهات المعنية على استكمال إخراج ما تبقى من الإرهابيين الرافضين للتسوية في عدد من قرى القنيطرة إلى شمال سوريا إيذانا بإعلان المنطقة الجنوبية خالية من الإرهاب في الساعات القادمة.