السعودية تدخل غينيس متجاوزة الهند

تمكن "هاكاثون الحج" الذي يقيمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، من كسر الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم بتسجيله لـ 2950 مشاركا.

وأكد المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون سعود القحطاني: "إن دخول السعودية لهذه الموسوعة من بوابة هاكاثون الحج يؤكد طموح الشباب السعودي في أن تكون بلادهم بوابة التقنية في المنطقة".

© AFP 2018 / Kena Betancur غوتيريش: العالم غير جاهز للتحديات الجديدة في مجال الفضاء السيبراني

وتم الإعلان عن دخول "هاكاثون الحج" موسوعة غينيس ، أمس الأربعاء، بعد أن تم الإعلان رسميا أن هاكاثون الحج سجل 2950 مشاركا ومشاركة، كأعلى رقم مشاركات في العالم، كاسرا الرقم القياسي السابق والبالغ 2577 مشاركاً كان مسجلاً باسم الهند منذ عام 2012.

ويتوج دخول السعودية موسوعة غينيس للأرقام القياسية النجاح الكبير للنسخة الأولى من "هاكاثون الحج"، التي استقطبت مطورين من الجنسين من مختلف الدول شاملة المملكة ودول الخليج والعالم، وقامت شركة غوغل بدعم الفعالية وأقامت العديد من الورش التدريبية للمشاركين.

وشكر القحطاني الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الدعم الكبير الذي يحصل عليه الشباب السعودي في المجالات كافة.

وخصص الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز جوائز لهذا الحدث وتمويلا لمشاريع المشاركين تصل قيمتها إلى مليوني ريال سعودي، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع، حيث قسمت الجائزة إلى ثلاثة مراكز، نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزة للتميز.

وتشمل المنافسة في "هاكاثون الحج" القطاعات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم في حركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.