دولة جديدة تنضم إلى قائمة مشترين صواريخ "باتريوت"

كلفت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، القوات المسلحة وإدارة الضمان المادي والتقني في القوات المسلحة بشراء منظومة الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت".

ستوكهولم — سبوتنيك. وجاء في بيان للحكومة السويدية: "قررت الحكومة اليوم تفويض القوات المسلحة في امتلاك منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى. وفي نفس الوقت قررت الحكومة بالتصريح لإدارة الضمان المادي والتقني في القوات المسلحة بعقد اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء المنظومة".

© AFP 2018 / BULENT KILIC اليابان تفكك صواريخ "باتريوت" الأمريكية من جنوب غرب البلاد

وخلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، تم اقتراح شراء أربع بطاريات من منظومة الدفاع الجوي " باتريوت "، ونوعين من الصواريخ، بالإضافة إلى المعدات التقنية والتدريب.

ومن المتوقع تسليم المنظومة في الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وحسب وسائل الإعلام السويدية تقدر قيمة الصفقة في المرحلة الأولى بمليار يورو.

وكانت الحكومة قد دخلت في مفاوضات مع المعارضين المحافظين حول الصفقة، أدت إلى اتخاذ قرار شراء المنظومة.

وقال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، ألان ويدمان، معلقا للتلفزيون السويدي "إس في تي" على القرار، إن عملية شراء منظومة الصواريخ المذكورة قد تصبح أساسا للتحقيق في اللجنة الدستورية بالبرلمان، كون وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست أطلع الإذاعة السويدية "إس أر" بقرار الحكومة يوم الأربعاء، قبل إبلاغ لجنة الدفاع في البرلمان.