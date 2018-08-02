الاستخبارات الأمريكية: روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول التأثير السياسي على أمريكا

أعلن مدير الاستخبارات القومية الأمريكي، دان كوتس، اليوم الخميس، أن المحاولات الروسية للتدخل في الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة مازالت مستمرة، مشيرا إلى أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول التأثير على الأوضاع السياسية في بلاده.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوتس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نحن ندرك أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي لها مصلحة في محاولة التأثير على بيئتنا السياسية الداخلية. نحن نعرف أن هناك آخرين يمتلكون القدرة وقد يفكرون في أنشطة التأثير".

© Sputnik . Алексей Никольский بوتين: مستعد للذهاب إلى واشنطن... ودعوة ترامب لزيارة موسكو

وأضاف: "فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات النصفية، نحن مازلنا نلحظ حملة كبيرة لنشر الرسائل من قبل روسيا بهدف إضعاف وتقسيم الولايات المتحدة".

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، قدمت اليوم الخميس، مشروع عقوبات جديدة على روسيا، يتضمن بما في ذلك ديونها السيادية الجديدة.

ويفترض المشروع فرض عقوبات ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال.

وجاء في بيان أصدره أعضاء المجلس: "يتضمن مشروع القانون… إنشاء مركز وطني لمعالجة المعلومات والرد على "التهديدات الهجينة" ومواجهة التضليل من روسيا".

وينص مشروع القانون، أيضا على تمديد أنشطة صندوق مواجهة التأثير الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ يقترح فرض عقوبات على الصفقات التي تنطوي على استثمارات في مشاريع الطاقة بدعم من الشركات الروسية المملوكة للدولة. كما يطلب من الشركات التي تعقد صفقات عقارية كبرى تقديم معلومات عن هذه الصفقات إذا أبرمت من قبل الشركات الروسية.