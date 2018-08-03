ترامب مهاجما وسائل الإعلام: ما تكتبه "مثير للاشمئزاز"

واشنطن — سبوتنيك. وقال في حديث أمام أنصاره في بنسلفانيا: "ماذا حدث للصحافة الحرة؟ ماذا حدث للتقارير الصادقة؟ إنهم لا يغطون، إنهم يخترعون القصص فقط".
ودافع ترامب عن أسلوبه خلال لقائه مع كيم جونغ أون و فلاديمير بوتين ، قائلا، إن علاقات أكثر دفئا مع بلدانهم "أمر جيد، وليست شيئا سيئا".
في سياق منفصل، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الأربعاء 1 أغسطس/ آب، حول اللقاء الذي جمع الطرفين في يونيو/ حزيران الماضي.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي تلقى خطابا من جونغ أون، لمتابعة مناقشاتهما الأخيرة حول نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
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