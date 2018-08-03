قاسمي: يجب ألا تغدو إبادة الشعب اليمني من قبل قوات التحالف أمرا عاديا

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي هجوم مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية على مستشفي وسوق في ميناء الحديدة، قائلا: "يجب ألاّ يغدو القصف اليومي وبلا هوادة ضد الشعب اليمني الأعزل أمرا عاديا لدى الرأي العام العالمي".

واعتبر قاسمي في تصريح له، اليوم الجمعة، قصف مستشفي وسوق في ميناء الحديدة في اليمن الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات النساء والرجال والأطفال العزل، بأنه تكرار واستمرار للإبادات الجماعية والجرائم المروعة للسعودية وحلفائها ضد اليمن، قائلا: "إن القتل والانتقام الدموي من الشعب اليمني واستهداف المراكز غير العسكرية كالمستشفيات والمنازل والأماكن العامة من أجل التعويض عن الإخفاقات والفشل (المستمر) للحكومة السعودية وحلفائها علي ساحة الحرب، لا يعتبر سوى جريمة حربية وأن استمراره كل يوم والتزام المجتمع الدولي الصمت أمام كل هذه الإجراءات، لم يؤد بوضع الشعب اليمني إلا إلى الأسوأ بشكل مثير للقلق"، كما نقلت وكالة "إرنا".

وأكد قاسمي : "يجب ألا يغدو القصف اليومي وبلا هوادة للأهداف غير العسكرية وإبادة الشعب اليمني الأعزل من قبل المقاتلات السعودية والإماراتية، أمرا عاديا لدى الرأي العام في المنطقة وعلى صعيد العالم وعدم الاهتمام بالوضع المتأزم والكارثي لهذا البلد".

علما بأن عدد ضحايا الهجمات على ميناء الحديدة، بلغ حتى الآن 55 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 124.