فرنسا تدين مقتل الصحفيين الروس وتعرب عن تعازيها لأهالي الضحايا

باريس — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الفرنسية:" فرنسا تدين اغتيال الصحفيين الروس الثلاث، كيريل رادشينكو، وألكسندر راستورغويف، وأورهان جمال، يوم 31 تموز/ يوليو، في جمهورية أفريقيا الوسطى، ونقدم تعازينا لذوي الضحايا ويحذونا الأمل بتسليط الضوء على ظروف هذه المأساة".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الخارجية الروسية تكشف ملابسات مقتل الصحفيين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى

وأضاف البيان، أن: " فرنسا تدعم مجددا التزامها بحرية وسائل الإعلام وحماية الصحفيين".

وأوضح البيان، أنه: "يجب على الصحفيين أن يمتلكوا إمكانية العمل بحرية تامة، من دون الخوف من الترهيب أو العنف، واحترام تلك الحريات واستقلالية الصحفيين والإعلام تعتبر أحد أهم مبادئ الديمقراطية".

وجدير بالذكر أن الصحفيين الروس، كيريل رادشينكو، ألكسندر راستورغويف، وأورهان جمال، كانوا قد لقوا مصرعهم في جمهورية أفريقيا الوسطى في 30 تموز/يوليو الماضي، وكان بحوزتهم هويات صحفية منتهية المدة صادرة عن وسائل إعلام مختلفة. وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية تحقيقا في القضية تحت مادة "القتل".