مثول أنصار المعارضة في زيمبابوي أمام المحكمة في هاراري

مثل 16 شخصا ألقي القبض عليهم من مقر حزب "التغيير الديمقراطي" المعارض في زيمبابوي‭‭ ‬‬أمام المحكمة، اليوم السبت 4 أغسطس آب، بعد ‭‭ ‬‬يوم من دعوة رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا إلى الوحدة.

وانتقد محامو المعارضة الاعتقالات التي وصفوها بسياسة ترهيب تلجأ لها الشرطة، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / James Oatway حركة التغيير الديمقراطي: المعارضة في زيمبابوي ترفض نتائج انتخابات الرئاسة

وتبنى الرئيس لهجة تصالحية بعد مقتل ستة أشخاص في حملة شنها الجيش بعد الانتخابات وتعهد بأن يكون رئيسا لكل المواطنين وأعلن أن منافسه زعيم المعارضة نلسون شاميسا سيكون له دور هام في مستقبل البلاد.

وبعد ثلاثة أيام من إطلاق مزاعم ومزاعم مضادة بشأن نتيجة الاقتراع أعلنت مفوضية الانتخابات، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 3 أغسطس/ آب، فوز مانانغاغوا (75 عاما) ليصبح بذلك أول رئيس منتخب منذ الإطاحة بروبرت موغابي.

وقال شاميسا، في مؤتمر صحفي، إنه سيستخدم كل السبل القانونية اللازمة للطعن على النتيجة التي وصفها بأنها تنطوي على مشكلات خطيرة تتعلق بمشروعيتها.