رغم ولعها بكرة القدم... فرنسا تحتضن أقدم ملعب كرة سلة في العالم (صور)

ويقع أقدم ملعب لكرة السلة في العالم، والذي لا يزال يشهد إقامة مباريات، في شارع هادئ في قلب الحي التاسع في المدينة، ليس بعيدا عن قاعة ملهى فولي بيرجير، بحسب "رويترز".

وبعد عامين من إنشاء أول ملعب لجمعية الشبان المسيحيين في سبرينجفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية، شيد الملعب الباريسي في عام 1893 في الطابق السفلي من مبنى اتحاد الشبان المسيحيين في باريس.

وأرضية الملعب مصنوعة من ألواح الباركيه، وهناك شرفة للمتفرجين من جميع الجوانب، إذ أن الملعب نسخة طبق الأصل تقريبا من ملعب ماساتشوستس.

© REUTERS / BENOIT TESSIER أقدم ملعب كرة سلة في العالم في العاصمة الفرنسية باريس

وشارك في تمويل ملعب باريس، فاعل خير أمريكي كان حريصا على تعزيز الروابط بين فرنسا والولايات المتحدة.

وعندما دمر ملعب سبرينجفيلد في حريق، بات ملعب باريس هو أقدم ملعب كرة سلة لا يزال يستخدم كل يوم سبت.

وقالت سيلفي ماناك، مديرة مركز الشباب، الذي يتباهى أيضا بأنه كان يضم أول مسبح داخلي، رغم أنه لم يعد يستخدم: "نقول أقدم ملعب كرة سلة في العالم لأن النيران أتت على ملعب الولايات المتحدة".

وأضافت: "يأتي الناس من كل أرجاء العالم" لمشاهدة الملعب وللاستراحة في المبنى التاريخي".