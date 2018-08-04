ميلانيا ترامب تدعم ليبرون جيمس بعد إهانة زوجها له

عبرت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، عن دعمها لنجم كرة السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، بعد "تغريدة" مهينة من زوجها، الرئيس الأمريكي، له.

صرحت المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، ستيفاني غريشام، اليوم السبت، إن ليبرون جيمس، اللاعب في فريق "كليفلاند كافالييرز"، يقوم بالعديد من "الإسهامات الجيدة" في المجتمع الأمريكي، وأنها تستعد لزيارة المدرسة الجديدة التي افتتحها مؤخرا في ولاية أوهايو، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وجاءت تصريحات غريشام، بعد ساعات من تغريدة أطلقها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على "تويتر"، والتي استهزأ بها بذكاء ليبرون جيمس.

وغرد قائلا إنه "لم يكن من السهل جعل نجم كرة السلة الأمريكي الممتاز يبدو ذكيا".

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

وقالت المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، في تصريحاتها: "يبدو أن ليبرون جيمس يعمل على القيام بأشياء جيدة نيابة عن جيلنا القادم".