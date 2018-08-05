عبداللهيان: المفاوضات مع أمريكا ليست محظورة

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت 4 أغسطس/آب، إن التفاوض مع أمريكا ليس محرما إذ جرت العديد من اللقاءات بين وزيري خارجية البلدين سابقا.

وبحسب وكالة أنباء فارس، اعتبر عبد اللهيان، أن المشكلة ليست التفاوض الولايات المتحدة بل ممارسات أميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة، ونكثها المتكرر للعهود، على حد قوله.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON وزير خارجية كوريا الشمالية يزور إيران الثلاثاء

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" كتب عبداللهيان، حول مسألة التفاوض مع أميركا: "إن التفاوض مع أميركا لم يكن بمثابة "التابو" إطلاقا، إذ جرت العشرات من اللقاءات بين وزيري خارجية البلدين في إطار الاتفاق النووي و 3 جولات من المفاضات التي جرت في بغداد وكنت أنا مشاركا فيها".

وأضاف: "إن المشكلة ليست التفاوض بل سلوكيات أميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة ونكثها المتكرر للعهود".

وأكد عبد اللهيان: أن "التوقيت المناسب" و"الاقتدار" هما ركنان أساسيان لأي مفاوضات دبلوماسية.