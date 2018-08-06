تعليق إيراني رسمي بشأن "تدخل الحرس الثوري في السياسة"

علق كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، على ما يثار بشأن تدخّل الحرس الثوري الإيراني في الشؤون السياسية للبلاد.

وقال العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الاثنين، إن "ما يقوم به الحرس هو تنفيذ مهامه المحالة إليه قانونيا باعتباره ركيزة من ركائز قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُفهِم العدو والحاقدين على إيران بمواقف البلد الصارمة ويُفهمهم مدى قوتنا"، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

ونفى العميد صحة هذه الأقوال والشائعات قائلا إن "ما يقوم به الحرس هو تنفيذ مهامه المحالة إليه قانونيا باعتباره ركيزة من ركائز قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُفهِم العدو والحاقدين على إيران بمواقف البلد الصارمة ويُفهمهم مدى قوتنا".

وعزا العميد شكارجي "الرعب والقلق المستولي على أعداء إيران إلى فهمهم الصحيح للقوة الإيرانية وبأسها الشديد".

وقال إن "إيران وحدها كافلة لأمن مضيق هرمز وإن قوة وكفاءتها الإقليمية لا يمكن فصلها عن أمن المضيق" موضحا أن "كل ما تفعله إيران في الخليج الفارسي يخدم أمن هذه المياه".

ودعا كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، الساسة المحليين إلى الثقة بقوة النظام الإيراني وعدم تنازلهم أمام الأعداء، مستنكرا مزاعم البعض في الداخل الرامية إلى الاستسلام أمام الأعداء وتعريض مصير الإيرانيين إلى قرارات العدو وتعريض حياة المواطنين للخطر.