امرأة كورية تختنق في تابوت أثناء أداء طقوس لجذب الحظ

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP مواطنة كورية تتحدى كيم جونغ أون وتصفه بـ"الإله مصاص الدماء"

وقررت ثلاث نساء جذب الحظ السعيد والتخلص من الأرواح الشريرة من خلال طقوس سمتها الشرطة بـ"الدين الزائف"، حيث اخترن قضاء ليلة في التوابيت الخشبية، "بحسب ما نقله " ذي تليغراف ".

وصعدت الكوريات إلى التوابيت في المساء، لكن سرعان ما بدأت إحداهن بالشكوى من نقص الأوكسجين، وذلك بعد مرور ساعتين، فأقنعها أصدقاؤها بأن تتحمل لاستكمال الطقوس.

وقامت إحدى النساء، في الصباح، للتحقق من سلامة الباقي، فرفعت الأغطية من كل توابيت، ووجدت واحدة من أصدقائها نائمة، والأخرى ميتة.

وعمر الكورية التي لقيت حتفها، أربعون عاما.

وقالت الشرطة إنه سيتم إجراء تشريح للجثة، لكن النتائج لم يتم نشرها بعد، وأشار مسؤول إن الحر الشديد يمكن أن تسبب في موت ضحية الطقوس، فدرجات الحرارة تصل خلال النهار إلى 40 درجة مئوية وفي الليل أكثر برودة ببضع درجات فقط أكثر برودة ببضع درجات فقط.