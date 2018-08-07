مستشار الأمن القومي الأمريكي: كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات الضرورية لـ"نزع النووي"

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، إن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات الضرورية لعملية "نزع السلاح النووي".

وأضاف بولتون إن "وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد للعودة إلى كوريا الشمالية للقاء الرئيس كيم جونغ أون".

© REUTERS / Jonathan Ernst الوفد الأمريكي يسلم كوريا الشمالية رد ترامب على رسالة كيم جونغ أون

وتابع مستشار الأمن القومي، في مقابلة على موقع "فوكس نيوز" : "على الرغم من الاتفاق المبرم بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو/ حزيران، فإن بيونغ يانغ لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع النووي".

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في 12 يونيو الماضي، في سنغافورة، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.