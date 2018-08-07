تركيا ترسل وفدا رسميا إلى أمريكا لبحث الأزمة مع واشنطن

تعتزم أنقرة إرسال وفد إلى واشنطن، خلال اليومين المقبلين، لبحث تطورات الأزمة القائمة بين البلدين، بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بسبب استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا ورفض أنقرة الإفراج عنه.

أنطاكيا — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "سي إن إن ترك"، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس / آب، عن مصادر دبلوماسية قولها إن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى تفاهم مبدئي بشأن الخلافات بينهما، وفي هذا الإطار ستقوم أنقرة بإرسال وفد إلى واشنطن لبحث هذا التفاهم المبدئي الذي تم التوصل إليه".

ومن المنتظر أن يذهب الوفد إلى واشنطن خلال اليومين القادمين، بحسب المصادر الدبلوماسية.

© REUTERS / Umit Bektas تركيا تدعو أمريكا إلى التخلي عما وصفته بـ"القرار الخاطئ"

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، السبت الماضي 4 أغسطس: "إن الولايات المتحدة لديها كل النية للعمل بشكل تعاوني مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وأنه يأمل بإمكان التوصل لحل لقضية الأمريكيين المعتقلين هناك خلال الأيام المقبلة".

ويواجه القس برانسون اتهامات بدعم جماعة تحملها أنقرة مسؤولية المشاركة في تنسيق محاولة انقلاب وقعت في 2016، بينما ينفي برانسون هذه الاتهامات.

ويواجه برانسون احتمال الحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى 35 عاما.

ووجهت لبرانسون اتهامات بمساعدة أنصار رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، التي أودت بحياة 250 شخصا عام 2016.

كما اتهم القس أيضا بدعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي كولن، الذي تطالب تركيا بتسليمها إليها، هذه الاتهامات.

ويدور خلاف أيضا بين واشنطن وأنقرة بشأن الحرب في سوريا وخطة تركيا لشراء دفاعات صاروخية من روسيا وإدانة الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي ببنك حكومي تركي فيما يتعلق باتهامات بخرق العقوبات المفروضة على إيران هذا العام.