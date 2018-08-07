تركيا ترسل وفدا رسميا إلى أمريكا لبحث الأزمة مع واشنطن

أنطاكيا — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "سي إن إن ترك"، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس / آب، عن مصادر دبلوماسية قولها إن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى تفاهم مبدئي بشأن الخلافات بينهما، وفي هذا الإطار ستقوم أنقرة بإرسال وفد إلى واشنطن لبحث هذا التفاهم المبدئي الذي تم التوصل إليه".
ومن المنتظر أن يذهب الوفد إلى واشنطن خلال اليومين القادمين، بحسب المصادر الدبلوماسية.
ويواجه القس برانسون اتهامات بدعم جماعة تحملها أنقرة مسؤولية المشاركة في تنسيق محاولة انقلاب وقعت في 2016، بينما ينفي برانسون هذه الاتهامات.
ويواجه برانسون احتمال الحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى 35 عاما.
ووجهت لبرانسون اتهامات بمساعدة أنصار رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، التي أودت بحياة 250 شخصا عام 2016.
كما اتهم القس أيضا بدعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي كولن، الذي تطالب تركيا بتسليمها إليها، هذه الاتهامات.
ويدور خلاف أيضا بين واشنطن وأنقرة بشأن الحرب في سوريا وخطة تركيا لشراء دفاعات صاروخية من روسيا وإدانة الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي ببنك حكومي تركي فيما يتعلق باتهامات بخرق العقوبات المفروضة على إيران هذا العام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)