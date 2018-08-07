عاصفة ترابية تخلف 170 مصابا في إيران

أصيب عشرات المواطنين الإيرانيين اليوم الثلاثاء، بعد هبوب عاصفة ترابية جنوب شرقي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، أن 170 شخصا أصيبوا إثر هبوب عاصفة ترابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

© REUTERS / Tasnim News Agency إصابة 15 شخصا إثر زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب كرمانشاه غربي إيران

وقال بير حسين كوليوند: في تصريح لمراسل وكالة "أنباء فارس": "إن العاصفة وقعت في مدن زابل، زهك، هامون، هيرمند ونيمروز".

وأشار رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية إلى أن فرق الطوارئ توجهت إلى هذه المدن لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، مضيفا: أن العاصفة تسببت في إصابة 170 شخصا حيث تم معالجة 142 شخصا موقعيا، ونقل 28 إلى المراكز الطبية.

وكانت 4 زلازل قد ضربت إيران الشهر الماضي خلال يومين مخلفة العشرات من المصابين.