رئيس الفلبين يهدد ضباط الشرطة بالقتل

وجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، خطابا شديد اللهجة إلى عناصر الشرطة في بلاده، مساء اليوم الثلاثاء، على الهواء مباشرة وهددهم بالقتل.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، قال مسؤولون في الشرطة، إن أكثر من 100 من رجال الشرطة كثير منهم يواجهون شكاوى إدارية وجنائية تشمل الاغتصاب والخطف والسرقة، اصطحبوا إلى القصر الرئاسي لمقابلة دوتير.

© AP Photo / Pu Haiyang الفلبين تهدد بإرسال سفينة حربية إلى شواطئ ليبيا

ووجه دوتيرتي تهديده عبر التلفزيون المحلي لكل شرطي فاسد قائلا: "إذا بقيت هكذا، سأقتلك".

وحذر الرئيس الفلبيني عائلات رجال الشرطة وخاطبهم: "إذا مات أبناؤكم، فلا تأتوا تصرخون عن حقوق الإنسان والإجراءات الواجبة، لأنني حذرتكم بالفعل."

وتعهد الرئيس الفلبيني باستمرار حربه على المخدرات وبأن تكون "بلا هوادة وقاسية" كما كانت من قبل.

وقتلت الشرطة الفلبينية أكثر من 4500 شخص يشتبه في أنهم تجار ومتعاطون منذ تولي دوتيرتي السلطة، فيما قتل آلاف آخرون على يد مسلحين مجهولين تقول السلطات إنهم حراس متطوعون أو أفراد من عصابات متنافسة.

ونفت الشرطة مزاعم جماعات حقوقية ومنتقدين للحملة عن أن بعض عمليات القتل كانت إعداما دون محاكمة، وتقول الشرطة إنها مضطرة لاستخدام القوة