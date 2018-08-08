الولايات المتحدة تحث أوكرانيا على الالتزام بمطالب صندوق النقد الدولي

واشنطن — سبوتنيك. وقالت نويرت:"تحدث وزيرة الخارجية مايكل بومبيو، اليوم، مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، وبحث عدد من القضايا الثنائية… رحب وزير الخارجية بإقرار قانون محكمة مكافحة الفساد وقانون الأمن القومي، ودعا أوكرانيا بتنفيذ المتطلبات غير المحققة لصندوق النقد الدولي".
في 2 آب/أغسطس، وقع بوروشنكو، على لائحة حكم الاستئناف في قانون المحكمة العليا لمكافحة الفساد، والذي من شأنه أن يضمن البدء الفعال لعمل كل من المحكمة نفسها ومحكمة الاستئناف الخاصة بها.
وكان البرلمان الأوكراني قد تبنى في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو الماضي، قانونا رئاسياً حول إنشاء المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا. ويعتبر إنشاؤها أحد المتطلبات الرئيسية لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي لتوفير الدفعة التالية من القرض. وتم توقيع القانون من قبل رئيس أوكرانيا، وجرى نشره في الصحافة الرسمية، حيث أصبح ساري المفعول.
كما ودعت المنظمة غير الحكومية لمكافحة الفساد، منظمة الشفافية الدولية، في وقت سابق، كييف لتعديل حكم الاستئناف في قانون محكمة مكافحة الفساد، لأن هذا البند لا يفي بالاتفاقات مع الشركاء الدوليين.
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