قيادي في "حماس" يتحدث عن هدنة مع إسرائيل وصلت لمرحلة متقدمة

وقال خليل الحية "نحن نقول نحن في مراحل متقدمة وإن شاء الله نقطف ثمارا طيبا، نعود به لشعبنا على طريق إنهاء الحصار ومعاناة شعبنا الفلسطيني في غزة"، كما نقلت وكالة "رويترز".
وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توتراً كبيراً منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية في 30 آذار/ مارس الماضي على طول الشريط الحدودي، حيث قتل 142 فلسطينيا وأصيب أكثر من 16 ألفا برصاص الجيش الإسرائيلي، كما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة.
وتقول إسرائيل إن غاراتها على القطاع تأتي رداً على إطلاق البالونات الحارقة من داخل القطاع التي تسببت في اشتعال مئات الدونمات (الدونم ألف متر مربع) من الأراضي الزراعية.
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