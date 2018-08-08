فنزويلا تطلب المساعدة من كولومبيا والولايات المتحدة للتحقيق في محاولة اغتيال مادورو

أعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، اليوم الأربعاء، أن مكتب المدعي العام يعمل حاليا على صياغة طلب إلى كولومبيا والولايات المتحدة لتقديم المساعدة في التحقيق بقضية محاولة اغتيال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.

© REUTERS / HANDOUT فنزويلا تحتجز 6 أشخاص بعد هجوم استهدف اغتيال مادورو

المكسيك — سبوتنيك . وقال المدعي العام في لقاء مع التلفزيون: "يعمل المدعون العامون لدينا الآن، على طلبات المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية، لتوجيهها إلى الولايات المتحدة وكولومبيا، للمساعدة في التحقيق".

ووفقا له، فقد قام القسم الآن، بتحديد هوية 19 شخصا كانوا على صلة مباشرة بالمحاولة، بواسطة طائرات دون طيار.

هذا وصرح وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، بأنه في يوم السبت الماضي، وبينما كان الرئيس مادورو يلقي كلمة أمام 17 ألف جندي في عرض عسكري، وجهت بعض الطائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات ناحية الرئيس، ما أدى لإصابة سبعة من الحرس الرئاسي. ولم يصب الرئيس بسوء. وفي وقت لاحق، اتهم مادورو المعارضة والسلطات في كولومبيا بالهجوم. وأصدرت وزارة الخارجية الكولومبية بيانا ينفي تورط بوغوتا في الحادث.