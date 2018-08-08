واشنطن تحدد موعد بدء تطبيق العقوبات على روسيا بسبب حادثة سالزبوري

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "بعد مرور فترة 15 يوما من إخطار الكونغرس ستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ، ومن المرجح نشر الإخطار عن هذا الشأن في السجل الفدرالي يوم 22 أغسطس من العام 2018".
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "إذا لم تلاحظ السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة في غضون ثلاثة أشهر، أن روسيا تفي بالمتطلبات، يمكن أن تفرض حزمة جديدة من العقوبات."
في الوقت نفسه، شدد المتحدث، على أن واشنطن لا تحذر حول إعداد العقوبات مسبقا.
وقالت وزارة الخارجية: " بعد انقضاء فترة الـ 15 يوما من تاريخ إخطار الكونغرس تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ، وسيتم نشر إشعار في السجل الفدرالي، ويفترض، في 22 أغسطس/آب 2018".
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كانوا قد قدموا إلى مجلس الشيوخ في الكونغرس مسودة قانون بمجموعة من الإجراءات ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على ديون الدولة الجديدة لروسيا الاتحادية والمصارف المملوكة للدولة.
وفي مقابلة أجرتها وكالة "سبوتنيك"، أشار خبراء أمريكان إلى أن صياغة هذه الوثيقة غامضة في ما يتعلق ببنوك الدولة- فقد يمكن أن تخفي وراءها كل من حجب الملكية المادية وأي معاملات بالدولار. وفسرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في مقالها، اليوم الأربعاء، هذا بالضبط بحظر الدفع بالدولار.
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