الكابينيت الإسرائيلي يوعز للجيش بمواصلة العمل والضرب بقوة في غزة

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت) الإيعاز للجيش بمواصلة العمل بقوة ضد ما سماها "التنظيمات الإرهابية" في قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن "الكابينيت" مساء اليوم الخميس: "أوعز الكابينيت لجيش الدفاع بمواصلة العمل بقوة ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة".

وقالت القناة الإسرائيلية إن "الاجتماع استمر أربعة ساعات في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ليبرمان، ورئيس هيئة أركان الجيش أيزنكوت، وعدد من وزراء الكابينت".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس استهداف مبنى شمالي قطاع غزة يقول إنه تابع لحركة "حماس"، الذي أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح مختلفة وفقا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان مساء اليوم الخميس "قامت طائرات حربية باستهداف مبنى مكونا من 5 طوابق والذي يخدم قوات الأمن الداخلي في حي الرمال شمالي قطاع غزة".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان سابق اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات إلى 18 بجراح مختلفة جراء الاستهداف الإسرائيلي لمركز المسحال الثقافي غرب غزة.