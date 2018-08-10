صندوق النقد: تركيا لم تطلب مساعدة مالية

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تتصل بالصندوق من أجل طلب مساعدة مالية.

وأشارت المتحدثة راندا النجار، إلى أن الصندوق "لم يتلق أية إشارة من السلطات التركية وأنها تدرس طلب مساعدة مالية"، حسب "رويترز".

© REUTERS / UMIT BEKTAS تركيا ترد على ترامب بعد زيادة الرسوم الأمريكية على بعض وارداتها

وأكدت النجار، أن الصندوق لن يعقب على الهبوط الحاد لليرة التركية.

وأضافت "صندوق النقد الدولي لا يعقب على التحركات اليومية للعملات".

وكان وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، قد أعلن اليوم الجمعة، المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال ألبيراق في مؤتمر عقده في إسطنبول، إن التواصل بفعالية أكثر وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية على رأس مبادئنا في النموذج الاقتصادي الجديد.

وأضاف، "ستكون هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ نهجنا الجديد".

وأكد أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي، أوضح ألبيراق أن الاستقلال الكامل للبنك المركزي، يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر.