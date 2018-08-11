اقتراح نوع جديد من الدبلوماسية لتقويض الحظر الأمريكي على إيران

اقترح أكاديمي إيراني مختص بالعلوم الطبية آلية "الدبلوماسية العلمية" كسبيل للتخفيف من الحظر على القطاع الصحي في البلاد.

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ووصف رئيس جامعة إيران للعلوم الطبية، مسعود ناصري بور، ما أسماها "الدبلوماسية العلمية" بمثابة آلية للالتفاف على الحظر لاسيما في القطاع الصحي للبلاد.

وقال ناصري بور، في حوار صحفي نقلته وكالة "أنباء فارس" حول خطط جامعات العلوم الطبية في إيران لمجابهة الحظر، إنه من خلال تبادل الزيارات العلمية بين الأساتذة والأطباء بين إيران والبلدان الأخرى بالإمكان الحفاظ على تطوير الشريحة الصحية في البلاد.

ونوه رئيس جامعة إيران للعلوم الطبية إلى المشاكل القائمة على تبادل الزيارات بين أطباء إيران والخارج مع وجود الحظر، موضحا أن بلاده لاتضع أية قيود على هذه الزيارات.

وأضاف: في حال وضع عقبات أمام زيارات أعضاء الهيئات التدريسية في إيران لتنفيذ المشاريع البحثية والطبية فإنه مقابله ستكون هناك جهود لوضع تسهيلات في مجال زيارة الأساتذة والمختصين إلى إيران من جميع أرجاء العالم.

مؤكدا أن الكثير من الأطباء في العالم حين يلمسون تقدم إيران في المجالات الصحية والطبية تحدوهم الرغبة في زيارة البلاد.

وختم قائلا: الشريحة الطبية الإيرانية تعتبر في الطليعة على الصعيد العلمي وتصب إنجازاتها في سياق تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، ولدى إيران نشاطات جيدة في قطاع السياحة العلاجية.