تجدد الاحتجاجات في رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة (صور+فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين ضد الفساد في العاصمة بوخارست والمدن الرئيسية لثاني يوم على التوالي يوم السبت مطالبين باستقالة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

واتسمت المظاهرات بالسلمية ولكن شرطة مكافحة الشغب أطلقت يوم الجمعة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه في مواجهة حشد ضخم في وسط بوخارست. واحتاج مئات الأشخاص من بينهم رومانيون كثيرون يعملون في أوروبا الغربية ورجال شرطة للعلاج.

Social media footage shows riot police beating non-violent demonstrators who had been putting their hands up, as tens of thousands take to the streets in Romania corruption protest.



For more on this story, head here: https://t.co/ifHDJ51PUh pic.twitter.com/dORo0Gra19 — Sky News (@SkyNews) August 11, 2018

وتجمع نحو 40 ألف شخص أمام مكاتب الحكومة في العاصمة مساء السبت وهم يهتفون "الاستقالة، الاستقالة" ويلوحون بعلم رومانيا وبأعلام أوروبية.

Up to 60,000 people protest in Bucharest against decriminalising some corruption offences and attempts by the government to weaken Romania’s judiciaryhttps://t.co/fFZRdVxuBU pic.twitter.com/0l1HuxotQT — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) August 10, 2018

ومازالت رومانيا من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي وأكثرها فسادا. وتستضيف رومانيا محطة أمريكية للدفاع الصاروخي الباليستي ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

@mrsclny The day of protest in Romania #rezist

Diaspora back in Romania for reforms and may start the revolution! pic.twitter.com/zcaTtcCnmo — EML (@royalhopee) August 10, 2018

ووفقا لـ"رويترز"، تشهد رومانيا تجمعات سلمية بشكل متكرر منذ وصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى السلطة في أوائل 2017 ومحاولته عدم تجريم عدة جرائم فساد.

Protest in Bucharest is now violent as protestors are punching police officers and throwing objects at them. pic.twitter.com/KvYO0qhqNt — România (@MandruRoman) August 10, 2018

وأجاز نواب الحزب الحاكم في وقت سابق من العام الجاري تعديلات في القانون الجنائي من خلال البرلمان مما دفع المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى إبداء قلقهما.

ويجري الطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية.