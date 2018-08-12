مصلحة السجون الروسية تنفى الإفراج عن المخرج الأوكراني سينتسوف

نفت إدارة مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، الأنباء التي أوردتها وكالة "نوفوستي"، بأن المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف، الذي حكم عليه بتهمة إعداد أعمال إرهابية في شبه جزيرة القرم، غادر السجن.

موسكو — سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي التابع لإدارة السجون الفيدرالية لمنطقة يامالو-نينيتس الروسية الذاتية الحكم، لوكالة "سبوتنيك": "المعلومات التي ادعت أن المدان أوليغ سينتسوف، أنه غادر السجن، غير صحيحة".

© RIA Novosti . Ilia Pytalev سفارة الولايات المتحدة لدى روسيا تعرب عن قلقها إزاء صحة سينتسوف وتدعو إلى إطلاق سراحه

هذا، وفي وقت سابق، كتبت الصحفية فيكتوريا إيفلفا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سينتسوف ، سافر مساء يوم السبت من سالخارد.

وكانت المحكمة العليا الروسية، قد أيدت الحكم الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، 2015، ضد الأوكراني أوليغ سينتسوف، بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة تنظيم هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.

وتم الحكم بالسجن لمدة 10 أعوام على شريك سينتسوف، المدعو ألكسندر كوليشينكو، وحكم أيضا على اثنين من المتهمين الآخرين في القضية، وهما أليكسي تشيرني وغينادي أفاناسييف بالسجن لمدة 7 سنوات.