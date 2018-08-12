مصلحة السجون الروسية تنفى الإفراج عن المخرج الأوكراني سينتسوف

موسكو — سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي التابع لإدارة السجون الفيدرالية لمنطقة يامالو-نينيتس الروسية الذاتية الحكم، لوكالة "سبوتنيك": "المعلومات التي ادعت أن المدان أوليغ سينتسوف، أنه غادر السجن، غير صحيحة".
وكانت المحكمة العليا الروسية، قد أيدت الحكم الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، 2015، ضد الأوكراني أوليغ سينتسوف، بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة تنظيم هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.
وتم الحكم بالسجن لمدة 10 أعوام على شريك سينتسوف، المدعو ألكسندر كوليشينكو، وحكم أيضا على اثنين من المتهمين الآخرين في القضية، وهما أليكسي تشيرني وغينادي أفاناسييف بالسجن لمدة 7 سنوات.
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