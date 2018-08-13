خامنئي: تأثير سوء الإدارة على اقتصادنا أقوى من العقوبات الأمريكية

أرجع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، المشاكل الاقتصادية التي تواجهها طهران مؤخرا إلى سوء الإدارة.

وقال خامنئي، خلال استقباله العديد من شرائح الشعب في طهران، "الخبراء الاقتصاديين والكثير من المسؤولين، أكدوا أن الأزمة الاقتصادية أسبابها داخلية وليست خارجية".

© AFP 2018 / ATTA KENARE الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ رسميا

وتابع "هذا لا يعني أن العقوبات ليس لها تأثير، ولكن أساس التأثير مرتبط بالإدارة، لو كان هناك إدارة أفضل، فلن تؤثر العقوبات ويمكن الوقوف في وجهها".

وأضاف خامنئي، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "الحظر لن يؤثر كثيرا لو كان أداء المسؤولين أفضل وأكثر تدبيرا وقوة وفي التوقيت المناسب".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وبدأت، يوم الثلاثاء الماضي، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.