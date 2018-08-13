إزاحة الستار عن صاروخ إيراني ذكي له "قدرات خاصة"

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه برعاية وزير الدفاع، العميد أمير حاتمي، أزيح الستار اليوم عن صاروخ "فاتح مبين" الذكي بالغ الدقة ومحلي الصنع مائة بالمائة.
وأضافت "الصاروخ مصنع من قبل العلماء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وتمت عملية اختباره بنجاح ودخل مرحلة الإنتاج".
ولفتت إلى أن الصاروخ يمكن إطلاقه في جميع ساعات الليل والنهار وفي ظروف جوية وبيئية مختلفة من ضمنها الأمطار والضباب والحرب الإلكترونية المعادية، وهو قادر على تحديد وإصابة الأهداف الخاصة المطلوبة في البر والبحر.
واختتمت الوكالة بالقول "ومع دخول هذا الصاروخ مرحلة الإنتاج، فانه يلعب دورا مهما في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والردعية".
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