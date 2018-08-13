إزاحة الستار عن صاروخ إيراني ذكي له "قدرات خاصة"

كشف إيران، اليوم الاثنين 13 أغسطس/ آب، عن صاروخ جديد بالغ الدقة، قالت إن له قدرات خاصة تمكنه من تحديد وإصابة الهدف المطلوب في البر والبحر.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه برعاية وزير الدفاع، العميد أمير حاتمي، أزيح الستار اليوم عن صاروخ "فاتح مبين" الذكي بالغ الدقة ومحلي الصنع مائة بالمائة.

US Air Force / Joe Davila مسؤول عسكري إيراني : مئة ألف صاروخ جاهزة لترجم إسرائيل من لبنان

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ "فاتح مبين" يعد جيلا جديدا من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة برأس باحث متطور وذكي.

وأضافت "الصاروخ مصنع من قبل العلماء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وتمت عملية اختباره بنجاح ودخل مرحلة الإنتاج".

ولفتت إلى أن الصاروخ يمكن إطلاقه في جميع ساعات الليل والنهار وفي ظروف جوية وبيئية مختلفة من ضمنها الأمطار والضباب والحرب الإلكترونية المعادية، وهو قادر على تحديد وإصابة الأهداف الخاصة المطلوبة في البر والبحر.

واختتمت الوكالة بالقول "ومع دخول هذا الصاروخ مرحلة الإنتاج، فانه يلعب دورا مهما في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والردعية".