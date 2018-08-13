قائد في الجيش الإيراني: قواتنا تحت أمر أية دولة صديقة

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، قال العميد كيومرث حيدري، إننا مستعدون لوضع قدرات البلاد الدفاعية تحت تصرف الدول الصديقة والشقيقة".
وكانت إيران قد أعلنت اليوم عن صناعات عسكرية جديدة محلية الصنع، حبسما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أزاح العميد كيومرث حيدري، الستار عن صناعات عسكرية جديدة أنجزتها هذه من ضمنها طائرة من دون طيار "كوادكوبتر"، بمدى تحليق 100 كم وقادرة على حمل شحنة.
وبإمكان هذه الطائرة من دون طيار مواصلة التحليق لمدة 4 ساعات، وحمل وزن التحليق لها يبلغ 20 كغم.
وأوضحت الوكالة أن الصاروخ "فاتح مبين" يعد جيلا جديدا من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة برأس باحث متطور وذكي.
وأضافت "الصاروخ مصنع من قبل العلماء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وتمت عملية اختباره بنجاح ودخل مرحلة الإنتاج".
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