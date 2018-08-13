قائد في الجيش الإيراني: قواتنا تحت أمر أية دولة صديقة

أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، قال العميد كيومرث حيدري، إننا مستعدون لوضع قدرات البلاد الدفاعية تحت تصرف الدول الصديقة والشقيقة".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران تكشف عن طائرة دون طيار ذات مدى خارق

ونقلت الوكالة، تصريح أدلى به للصحفيين، على هامش تفقده معرض منجزات مهرجان "الشهيد نامجو" للأفكار الإبداعية، حيث قال، "إن القوات المسلحة ومنها القوة البرية للجيش قد حققت الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات الدفاعية ونحن بإمكاننا أن نضع هذه القدرات الدفاعية تحت تصرف الدول الصديقة والشقيقة".

وكانت إيران قد أعلنت اليوم عن صناعات عسكرية جديدة محلية الصنع، حبسما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أزاح العميد كيومرث حيدري، الستار عن صناعات عسكرية جديدة أنجزتها هذه من ضمنها طائرة من دون طيار "كوادكوبتر"، بمدى تحليق 100 كم وقادرة على حمل شحنة.

وبإمكان هذه الطائرة من دون طيار مواصلة التحليق لمدة 4 ساعات، وحمل وزن التحليق لها يبلغ 20 كغم.

وأضافت الوكالة، أنه أزيح الستار في هذه المراسم عن منظومة السيطرة من قبل القيادة مع إمكانية الاتصال بالصورة والصوت والمعلومة بين الوحدات بصورة مشفرة.

وكشفت إيران اليوم أيضا، عن صاروخ جديد بالغ الدقة، قالت إن له قدرات خاصة تمكنه من تحديد وإصابة الهدف المطلوب في البر والبحر.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ "فاتح مبين" يعد جيلا جديدا من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة برأس باحث متطور وذكي.

وأضافت "الصاروخ مصنع من قبل العلماء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وتمت عملية اختباره بنجاح ودخل مرحلة الإنتاج".