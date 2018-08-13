ترامب يوقع على ميزانية دفاعية لأمريكا بـ716 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميزانية الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، التي تبلغ قيمتها 716 مليار دولار.

ووقعت الوثيقة في قاعدة فورت درام العسكرية بولاية نيويورك، وتفوق بنسبة 3 بالمئة الميزانية العسكرية للعام الجاري 2018.

وستكون ميزانية العام المقبل أكبر ميزانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز القدرات العسكرية للجيش الأمريكي.

وتتوافق الميزانية الجديدة مع المطالبات بزيادة الانفاق الدفاعي للجيش الأمريكي في الفترة المقبلة، في ضوء الأزمات العالمية.

ووفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي فإن نسبة الإنفاق العسكري على الجيش الأمريكي يصل إلىلا 17 في المئة من الميزانية الفيدرالية للبلاد بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.





يتبع…