ترامب: تلك الحيوانات مجنونة ويجب التعامل معهم بحزم وقوة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منفذي حادث التصادم "الإرهابي" في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، بالحيوانات، مشددا على ضرورة التعامل معهم بحزم وقوة.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "حادث إرهابي آخر في لندن.. هؤلاء الحيوانات مجانين ولابد من التعامل معهم بحزم وقوة".

Another terrorist attack in London…These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

و​قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت شخصا للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب وذلك بعدما صدمت سيارة مشاة وحاجزا خارج مبنى البرلمان.

© Sputnik . Alexandr Yuriev الشرطة تعتبر حادثة اصطدام السيارة في سور البرلمان البريطاني عملية إرهابية

وأضافت الشرطة أنها تتعامل مع الحادثة على أنها ذات صلة بالإرهاب وأن السائق، وهو في أواخر العشرينيات من العمر، محتجز في مركز للشرطة في جنوب لندن.

وجاء في بيان أصدرته شرطة العاصمة لندن: "ألقي القبض عليه للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب. لم يكن هناك غيره في السيارة التي مازالت في المكان وقيد التفتيش. ولم نعثر على أسلحة في هذه المرحلة".

وأدى حادث اصطدام سيارة في السور المحيط بالبرلمان البريطاني في لندن: إلى إصابة بعض الأشخاص المارة، كما تم القبض على رجل بعد الحادثة.