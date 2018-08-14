ترامب: تلك الحيوانات مجنونة ويجب التعامل معهم بحزم وقوة

Another terrorist attack in London…These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018
وقالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت شخصا للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب وذلك بعدما صدمت سيارة مشاة وحاجزا خارج مبنى البرلمان.
وجاء في بيان أصدرته شرطة العاصمة لندن: "ألقي القبض عليه للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب. لم يكن هناك غيره في السيارة التي مازالت في المكان وقيد التفتيش. ولم نعثر على أسلحة في هذه المرحلة".
وأدى حادث اصطدام سيارة في السور المحيط بالبرلمان البريطاني في لندن: إلى إصابة بعض الأشخاص المارة، كما تم القبض على رجل بعد الحادثة.
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