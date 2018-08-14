ترامب: عمل جيد أن تم فصل هذه الكلبة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على أوماروسا نيومان، صاحبة كتاب "المعتوه"، عبر حسابه على "تويتر".

وغرد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن المساعدة السابقة في البيت الأبيض: "عندما تقرر أن تمنح فرصة لمخبولة، بتوظيفها في البيت الأبيض، فاعتقد أن الأمر لن ينجح، وما قام به كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي بطرد هذه الكلبة هو أمر جيد!".

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

​واتهم البيت الأبيض أوماروسا نيومان، الذي تم فصلها في وقت سابق من هذا العام، بتلفيق قصص، بهدف جذب انتباه وسائل الإعلام، وبيع كتابها.

ويعرض كتاب "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White " عددا من المزاعم حول الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك استخدامه لإهانات عنصرية خلال تقديمه لبرنامج المسابقات "ذا أبرينتس".

كما كشفت أوماروسا، أنها سجلت سرا عدة محادثات بين ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض.

كذلك تزعم أوماروسا نيومان، في كتابها، أن العلاقة بين ترامب وزوجته، ميلانيا ترامب سيئة، وأنها تتطلع للتقدم بطلب الطلاق منه.