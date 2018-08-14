اليونان تشيد بإطلاق تركيا سراح اثنين من جنودها

أكدت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح اثنين من عسكريي الجيش اليوناني في تركيا من السجن، معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار في المنطقة.

© AFP 2018 / ILYAS AKENGIN اليونان تستبعد مبادلة جنود مع تركيا

أثينا — سبوتنيك . جاء في تصريح لرئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، حصلت وكالة "سبوتنيك" عليه: "إطلاق سراح العسكريين اليونانيين من السجن هو عمل عادل سيساهم في تعزيز الصداقة وحسن الجوار في المنطقة".

هذا ويذكر أن دورية عسكرية يونانية في منطقة أفروس، عبرت يوم 1 مارس/ آذار إلى منطقة السيادة التركية عن طريق الخطأ بسبب سوء الأحوال الجوية، وعملت القوات التركية على تطويقها واعتقالها.

وتوقعت السلطات اليونانية أن يقوم الأتراك بتسليم المعتقلين خلال 24 ساعة، بيد أن السلطات التركية اتهمت الجيش اليوناني بالدخول غير الشرعي إلى الأراضي العسكرية التركية، ومحاولة التجسس.