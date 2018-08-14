واشنطن تهدد تركيا بمزيد من الضغوط الاقتصادية

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.

وبحسب "رويترز"، جاءت الرسالة الصارمة بعد يوم من اجتماع جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض سرا مع السفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس أندرو برانسون. وقال مسؤول أمريكي رفيع إن بولتون حذره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أية تنازلات.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP تقرير يرصد الخطر الذي يهدد تركيا إذا تمادت في "العناد" مع أمريكا

وقال المسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز" طالبا عدم الكشف عن اسمه، "لم يحدث أي تقدم" حتى الآن بخصوص قضية برانسون.

وأضاف "ستظل الإدارة حازمة للغاية في هذا الشأن. الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أية تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية وقال "سوف يستمر الضغط إذا لم نحصل على نتائج".

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

فردت واشنطن بفرض عقوبات على وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الوزيرين: "لعبا دورا رئيسيا في اعتقال القس في 2016 ومن ثم احتجازه".