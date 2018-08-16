مسؤول ألماني: صندوق النقد قد يساعد تركيا في تجاوز أزمة الليرة

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة "رويترز"، قائلا "تعتقد الحكومة الاتحادية أن برنامجا لصندوق النقد الدولي قد يساعد تركيا".
وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن وزير المالية أولاف شولز أبلغ نظيره التركي في اتصال هاتفية اليوم، أن من استقرار تركيا اقتصاديا هو شئ في مصلحة ألمانيا.
وأشار المتحدث إلى أن شولز دعا ألبيرق إلى محادثات في برلين في النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول.
وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، هذا العام بسبب المخاوف، التي تسببت فيها دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.
وكان البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لدعم الليرة في تحرك طارئ في مايو/ أيار، لكنه لم يشدد السياسة النقدية في اجتماعه الأخير.
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