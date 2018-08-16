مسؤول ألماني: صندوق النقد قد يساعد تركيا في تجاوز أزمة الليرة

صرح مصدر حكومي ألماني، اليوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي قد يساعد تركيا في تجاوز أزمة عملتها وإن الحكومة الألمانية تؤيد مثل هذا الإجراء الطارئ.

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة "رويترز"، قائلا "تعتقد الحكومة الاتحادية أن برنامجا لصندوق النقد الدولي قد يساعد تركيا".

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يشار إلى أن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، قال اليوم، إنه لا نية لدى تركيا للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم بخصوص أزمة عملتها.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن وزير المالية أولاف شولز أبلغ نظيره التركي في اتصال هاتفية اليوم، أن من استقرار تركيا اقتصاديا هو شئ في مصلحة ألمانيا.

وأشار المتحدث إلى أن شولز دعا ألبيرق إلى محادثات في برلين في النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول.

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، هذا العام بسبب المخاوف، التي تسببت فيها دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وكان البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لدعم الليرة في تحرك طارئ في مايو/ أيار، لكنه لم يشدد السياسة النقدية في اجتماعه الأخير.