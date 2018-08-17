الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع اليمني للحوار من أجل التسوية في جنيف

. أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في مقرها الإقليمي في جنيف، الكسندرا فيلوتشي، أن المبعوث الأممي إلى اليمن أرسل دعوات لأطراف النزاع في اليمن للمشاركة في مشاورات التسوية في جنيف.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي:" أستطيع أن أؤكد أن مكتب المبعوث أرسل دعوات للحكومة اليمنية ولحركة "أنصار الله".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدعو الأطراف إلى ضبط النفس والتفاوض

قال القيادي في جماعة " أنصار الله " محمد علي الحوثي، أمس الخميس إن الشعب اليمني أوصل صوته الرافض "للعدوان" والداعي للسلام من خلال الهدنة للعمليات البحرية، التي أعلنتها الجماعة من جانب واحد مطلع أغسطس الجاري وانتهت الأربعاء.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.