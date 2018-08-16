"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع جنوب الحديدة

قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين" إنها استعادت اليوم الخميس، مواقع من قبضة قوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن مسلحي الجماعة شنوا عملية هجومية على مواقع لقوات التحالف والقوات الحكومية المشتركة في جنوب منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن استعادة عدد من المواقع، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوف قوات التحالف والقوات المشتركة.

في الأثناء، قصف طيران التحالف تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في محافظة الحديدة.

وأعلن الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أن "طيران التحالف دمر بغارات عربات وآليات قتالية لـ"أنصار الله" في عدة مواقع بمديرية بيت الفقية جنوب محافظة الحديدة، كانت في طريقها إلى جبهات القتال".

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 7 يوليو/تموز المنصرم السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين لا زالوا يسيطرون على عدد من المناطق في المديرية ويتخذونها نقاط إنطلاق لشن هجمات وعمليات قصف على القوات المشتركة.