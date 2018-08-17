وزير التجارة التركي: سنرد على العقوبات الأمريكية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية

قال وزير التجارة التركي، روهصار بكجان، اليوم الجمعة، إن أنقرة ستستمر في الرد على العقوبات الأمريكية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

أنقرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن بكجان، قوله "قمنا بالرد على العقوبات الأمريكية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في الرد".

© AFP 2018 / OZAN KOSE انخفاض الليرة التركية متأثرة بتهديد واشنطن بفرض المزيد من العقوبات

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على وزير العدل التركي عبدالحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، متهما إياهما بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، أنه أجاز بمضاعفة الرسوم على الألمنيوم وحديد الصلب من تركيا — بنسبة تصل إلى 20% و50%على التوالي. وتسبب هذا القرار بانخفاض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي، أكثر من 7 ليرات للدولار.

وعززت الليرة التركية موقفها بنسبة 19% بعد إعلان قطر الاستثمار في الاقتصاد التركي بمبلغ يقدر بـ 15 مليار دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي، إن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية ضد تركيا، إذا لم يتم إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون.

وردا على العقوبات الأمريكية، رفعت تركيا الرسوم على 22 نوعا من البضائع الأميركية بشكل مفاجئ، وفقا لمرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الماضي. على وجه الخصوص، تم زيادة الرسوم المفروضة على استيراد التبغ والكحول والسيارات ومستحضرات التجميل والأرز والفواكه. ويبلغ مجموع الزيادة في الرسوم 533 مليون دولار.