أتراك يبيعون طنا من الذهب دعما لليرة

© AFP 2018 / OZAN KOSE مسؤول ألماني: صندوق النقد قد يساعد تركيا في تجاوز أزمة الليرة

بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين إلى تحويل الدولار والذهب إلى الليرة التركية ، بلغ وزن المجوهرات التي تم استبدالها بالليرة التركية من قبل مواطنين أتراك في ولاية أضنة جنوب تركيا طن واحد من الذهب وذلك خلال 3 أيام. بحسب ما ذكره " ترك برس ".

وأكد رئيس غرفة الصاغة ومنتجي الذهب في أضنة، أغوز باشمان، أن مجموع الذهب الذي تم استبداله من قبل المواطنين خلال أيام السبت والاثنين والثلاثاء الماضية بلغ طنا واحدا، مشيرا إلى أن عمليات التحويل ما زالت مستمرة.

وقال صاحب أحد محال الصاغة أن الطلب على بيع الذهب زاد بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث بلغت كمية الذهب المشتراة في الأسبوع الماضي 15 كيلو غراما، في حين كانت المبيعات لا تتجاوز الـ150 غراما.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة ما أسمته حكومتها "حربا اقتصادية" من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسبة التضخم في البلاد.

وفي السياق ذاته، هبط الدولار أمام الليرة التركية بنسبة 1.3% مع بدء تعاملات اليوم الجمعة 17 أغسطس/ آب، بعد أن طمأن وزير المالية والخزانة، براءت ألبيرق، المستثمرين الدوليين إلى أن بلاده ستخرج من أزمة عملتها أكثر قوة وأن بنوكها قوية.

واستقر الدولار عند حد 5.7503 ليرة تركية، وكذلك هبط اليورو بنسبة 0.1%، ليستقر عند 6.6130 ليرة لليورو الواحد في الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي.